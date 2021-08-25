Вселенский Патриарх обратился к украинцам перед своим отъездом. Об этом сообщил пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря ориентировочно в 21:48 24 августа.

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Варфоломей обратился к украинцам перед отъездом

Архиепископ Евстратий Зоря рассказал, что Патриарх попрощался с Украиной.

Спасибо и благословение всем!

– сказал Вселенский Патриарх.

Варфоломей находился в Украине с вечера 20 августа, то есть 4 суток.

Варфоломей покинул Украину / Фото из фейсбука Евстратия Зари

Пресс-секретарь ПЦУ рассказал, что за 4 суток пребывания в Украине Патриарх Варфоломей провел 30 мероприятий – от личных встреч до многотысячного богослужения в Святой Софии. То есть – 7-8 мероприятий в день.

Его уровень работоспособности впечатляет,

– отметил архиепископ Евстратий Зоря.

Коротко о визите в Украину Вселенского Патриарха Варфоломея