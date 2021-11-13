Грецька газета повідомляє, що він відвідує країну в рамках заходів, організованих в Афінах Елладською церквою та іншими органами з нагоди 30-річчя його сходження на престол.
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Водночас зазначається, що візит патріарха до Афону все ж відбудеться, але дещо пізніше – з 20 по 25 листопада. Своєю чергою Варфоломій закликав людей щеплюватися від COVID-19.
Цим рішенням Вселенський патріарх хоче наголосили на необхідності вакцинації проти коронавірусу та дотриманні заходів безпеки як єдиного безпечного способу подолання смертельної пандемії,
– додали у Вселенському патріархаті.
Ситуація з коронавірусом у Греції
- захворіли – 828 032 особи;
- одужали – 731 135 громадян;
- померли – 16 686 пацієнтів.