Вопрос, который следует задать Греции, ЕС и НАТО

В мае 2024 года вовсе не теневые, а абсолютно прозрачные танкеры, принадлежащие судовладельцам Греции, стране, которая является членом Европейского Союза и НАТО, перевезли:

российской сырой нефти из российских портов в Балтийском море – 3,4 миллиона тонн (30,55% от общего объема, абсолютное 1 место среди стран, которые перевозят нефть государств-агрессора). Зафиксировано и идентифицировано 29 танкеров;

нефтепродуктов России из российских портов Балтийского моря – 0,96 миллиона тонн (38,92% от общего объема, абсолютное 1 место). 21 танкер;

нефтепродуктов России из российских портов Черного моря – 0,9 миллиона тонн (24,93% от общего объема, абсолютное 1 место). 22 танкера;

российской сырой нефти из российских портов в Черном море – 0,44 миллиона тонн (12,67% объемов, общее 4 место). Всего 5 танкеров.

К последнему пункту требуется пояснение.

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Еще в 2023 году у судовладельцев из Греции было по Черному морю абсолютное 1 место за год с показателем 36,53% всех перевозок сырой нефти, 17,4 миллиона тонн. Сегодняшние 12,67% – это уменьшение в 3 раза.

Это потому, что именно к этим перевозкам было приковано всеобщее внимание, а наши друзья и коллеги журналисты и дипломаты распространяли и позорили. Итак, это работает.

Именно поэтому мы ставим перед правительством Греции, Европейской комиссией и руководящими органами НАТО такой вопрос: является ли Греция ответственным членом ЕС и НАТО, если ее бизнес финансирует главный двигатель войны путинской России против Украины и цивилизованного мира?