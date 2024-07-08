Питання, яке слід поставити Греції, ЄС та НАТО

У травні 2024 року зовсім не тіньові, а абсолютно прозорі танкери, що належать судновласникам Греції, країні, яка є членом Європейського Союзу і НАТО, перевезли:

російської сирої нафти з російських портів в Балтійському морі – 3,4 мільйона тонн (30,55% від загального обсягу, абсолютне 1 місце серед країн, які перевозять нафту держав-агресорки). Зафіксовано та ідентифіковано 29 танкерів;

нафтопродуктів Росії з російських портів Балтійського моря – 0,96 мільйона тонн (38,92% від загального обсягу, абсолютне 1 місце). 21 танкер;

нафтопродуктів Росії з російських портів Чорного моря – 0,9 мільйона тонн (24,93% від загального обсягу, абсолютне 1 місце). 22 танкери;

російської сирої нафти з російських портів в Чорному морі – 0,44 мільйона тонн (12,67% обсягів, загальне 4 місце). Лише 5 танкерів.

До останнього пункту потрібне пояснення.

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Ще у 2023 році в судновласників з Греції було по Чорному морю абсолютне 1 місце за рік з показником 36,53% всіх перевезень сирої нафти, 17,4 мільйона тонн. Сьогоднішні 12,67% – це зменшення в 3 рази.

Це тому, що саме до цих перевезень була прикута загальна увага, а наші друзі й колеги журналісти та дипломати поширювали та ганьбили. Отже, це працює.

Саме тому ми ставимо перед урядом Греції, Європейською комісією та керівними органами НАТО таке питання: чи є Греція відповідальним членом ЄС та НАТО, якщо її бізнес фінансує головний двигун війни путінської Росії проти України й цивілізованого світу?