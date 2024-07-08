Варто зауважити, що після жорсткої поразки під час голосування до Європарламенту і просідання рейтингів самого Еммануеля Макрона найкращих сценаріїв для нього не залишалось. Однак з усіх поганих варіантів він обрав найбільш прийнятний і не прогадав.

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Завдяки "розумному голосуванню по-французьки" – коли у другому турі виборів представники усіх політсил виступили ситуативним союзом і виставили одного кандидата проти праворадикала – партія Марін Ле Пен не сформує парламентську більшість.

Технічно допомогла французька виборча система: після першого туру у кожному округу визначають фаворитів, між якими виборці обирають у другому турі. На тих округах де, до прикладу, були сильні претенденти від "макроністів" і "соціалістів", хтось з них знімав свою кандидатуру і закликав голосувати проти представника "Національного об'єднання".

У результаті вибори, які нібито мали вказати на вираження французьким народом мандату недовіри президенту і його партії, стали об'єднанням французів проти праворадикалів.

Що далі?

Перемогу здобув "Новий національний фронт" – 182 місця у парламенті, який є симбіозом лівих і лівоцентричних сил, включаючи у себе комуністів, зелених та інші групи. З погляду українських інтересів найбільш небезпечним у складі альянсу видається лідер "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон. Він часто вдається до риторики, яка вписується в російські пропагандистські штами.

Відтепер об'єднані соціалісти мають очолити переговорний процес щодо формування коаліції.

Повноцінним членом таких консультацій виступатиме і партія президента "Разом". Важливо, що вони отримали чудовий результат – 168 місць. Якщо декілька днів тому очікували, що вони займуть третю позицію, впевнена друга позиція стала для них фактично перемогою, беручи до уваги складні обставини.

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З таким рівнем підтримки "Разом" здобула більше суб'єктності у ведення перемовин. Перші сигнали такої впевненості продемонстрував лідер "Разом" Стефан Сежурне, який відзначив, що політсила готова до розмов, однак за умови виключення з ним Жан-Люка Меланшона.

За будь-яких обставин можна зробити висновок, що праворадикали програли й не мають змоги створити більшість. Їх подальші перспективи невизначені.

Теоретично "макроністи" мають змогу сформувати коаліцію з об'єднаними лівими, проте партії президента доведеться йти на серйозні поступки в питаннях економічної й соціальної політики, сторонам доведеться писати коаліційну угоду і потенційна нова більшість, як і уряд – будуть доволі хиткими.

Проте такий сценарій є прийнятним для Макрона – як президент він зможе надалі виступати з лідерських позицій і вести свою політичну лінію. Ситуативний союз сильного в політичному плані президента і слабкого уряду дозволять Макрону ефективно використовувати власні повноваження, щоб триматися на плаву до закінчення власної каденції.

Безсумнівно, це гарна новина для українського народу. Попри певну політичну кризу у Франції, президенту вдається виходити зі складної ситуації, а значить і утримати курс політичної підтримки України.

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Старий новий уряд

Цікаво, що в політичному арсеналі Макрона з'явився ще один варіант дій. З огляду на жорстку фрагментацію нового парламенту, переговори про більшість можуть суттєво затягнутись. Подібний прецедент вже був у Нідерландах.

Відповідно до законодавства, якщо партії не зможуть сформувати коаліцію, наступний розпуск парламенту можливо здійснити лише через рік – тобто у червні 2025 року.

Поки партії не дійдуть згоди, в країні діятиме тимчасовий уряд і тут важливий момент: хоча чинний прем'єр Габріель Атталь подав у відставку, теоретично він може залишатись на посаді поки в Національній Асамблеї не дійдуть згоди щодо формування парламентської більшості.

Таким чином, поки вестимуться перемовини, Макрон має змогу зберігати раніше ухвалений ним уряд. В таких обставинах, у партії "Разом" не буде причин особливо поспішати у консультаціях про більшість з "Новим національним фронтом".