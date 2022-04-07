Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в комментарии перед встречей министров иностранных дел НАТО.

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Греция попросит Гаагу расследовать военные преступления России в Мариуполе

Греция будет просить Международный суд расследовать произошедшие в Мариуполе военные преступления,

– сказал он.

Дендиас также добавил, что Греция имеет особый интерес к Мариуполю. Все из-за греческой общины, насчитывающей там более 100 тысяч человек.

Кроме того, глава МИД Греции обратится с просьбой к своим коллегам в Альянсе сделать все возможное, чтобы не только помочь Украине, но и защитить Одессу, чтобы ее не постигла такая же участь, как Мариуполь.

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