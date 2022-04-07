Про це заявив міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас у коментарі перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО.

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Греція попросить Гаагу розслідувати воєнні злочини Росії в Маріуполі

Греція проситиме Міжнародний суд розслідувати воєнні злочини, що сталися у Маріуполі,

– сказав він.

Дендіас також додав, що Греція має особливий інтерес до Маріуполя. Все через грецьку громаду, яка налічує там понад 100 тисяч людей.

Крім того, очільник МЗС Греції звернеться з проханням до своїх колег в Альянсі зробити все можливе, щоб не лише допомогти Україні, а й захистити Одесу, щоб її не спіткала така ж доля, як Маріуполь.

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