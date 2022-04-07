Зеленський наголосив, що щодня й щоночі в Україні думають лише про одне: як врятувати найбільше людей. Як допомогти їм пережити жорстоке вторгнення Росії. Воно вже призвело до загибелі тисяч українців.

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Президент розповів, що Росія розстрілює українців, катує їх, вбиває ракетами, бомбами, танками. Зеленський наголосив: російські військові не шкодують ані жінок, ані дітей. Такої жорстокості українці не бачили з часів вторгнення нацистів під час другої світової війни.

Зеленський показав парламенту Кіпру відео, як змінилися прекрасні Українські міста після російського вторгнення. Зокрема, на екрані продемонстрували кадри з Маріуполя та Бородянки. Там, де колись панувала радість, тепер – тіла вбитих, братські могили, зруйновані будинки, спалені автомобілі.

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