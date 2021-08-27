Турция оспаривает суверенитет греческих островов. Об этом заявили в МИД Греции.
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Турция пригрозила Греции войной, – Дендиас
Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Турция оспаривает решение о суверенитете и суверенных правах греческих островов. Однако заявил, что Греция владеет ими без возможности обжалования в соответствии с международным правом.
Турция, нарушая все нормы права, выступила с угрозой войны против Греции – если страна воспользуется своим неотъемлемым правом на расширение территориальных вод этих островов,
– рассказал министр.
Он также добавил, что "это единственная страна в мировом сообществе, которая выступила с угрозой войны против другой страны". Причем это "в случае, если эта другая страна воспользуется своими неотъемлемыми правами".
Коротко о конфликте между Турцией и Грецией
- Говорится о расширении территориальных вод Греции в Эгейском море с 6 до 12 морских миль.
- Однако конфликт между странами тянется несколько веков. Турция не подписала Конвенцию по морскому праву в 1995 году, которая позволяла бы расширить территориальные воды до 12 миль.
- Тогда Турция уже заявляла, что будет рассматривать расширение вод как повод для объявления войны.
- Поэтому Греция, хоть и подписала Конвенцию и претендовала на 12 миль в Эгейском море, но фактически согласилась на 6, чтобы не провоцировать конфликт.