Турция оспаривает суверенитет греческих островов. Об этом заявили в МИД Греции.

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Турция пригрозила Греции войной, – Дендиас

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что Турция оспаривает решение о суверенитете и суверенных правах греческих островов. Однако заявил, что Греция владеет ими без возможности обжалования в соответствии с международным правом.

Турция, нарушая все нормы права, выступила с угрозой войны против Греции – если страна воспользуется своим неотъемлемым правом на расширение территориальных вод этих островов,

– рассказал министр.

Он также добавил, что "это единственная страна в мировом сообществе, которая выступила с угрозой войны против другой страны". Причем это "в случае, если эта другая страна воспользуется своими неотъемлемыми правами".

Коротко о конфликте между Турцией и Грецией