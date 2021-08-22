Все это для того, чтобы препятствовать попыткам мигрантов из Азии проникать в Европу. Особенно актуальной проблема стала после того, как талибы захватили Афганистан.
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Греция остерегается нового миграционного кризиса
События в Афганистане – захвата власти там талибами – освежили в Европе опасения относительно повторения кризиса беженцев 2015 года.
- Тогда, напомним, почти миллион людей с Ближнего Востока, главным образом из Сирии, прошли Турцию и прорывались в Грецию.
- Многие из них потом двинулись дальше в другие страны, и примерно 60 тысяч, по оценкам местных властей, осели на греческой земле.
Теперь Греция очень не хочет, чтобы ситуация повторилась.
- Поэтому вывела пограничные войска в состояние повышенной готовности.
- А на границе с Турцией поставила 40-километровую мощную стену с колючей проволокой и новейшей системой наблюдения.
Новопостроенная ограда на границе Греции и Турции / Фото АР
Министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис с министром обороны и главой вооруженных сил посетили пограничный регион Эврос. Там он заявил следующее:
Мы не можем пассивно ждать возможного наплыва (беженцев – 24 канал). Наши границы будут оставаться безопасными и неприкосновенными.
Между тем Украина согласилась принять афганцев из группы риска