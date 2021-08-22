Все це для того, щоб запобігати спробам мігрантів з Азії проникати до Європи. Особливо актуальною проблема стала після того, як таліби захопили Афганістан.
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Греція боїться нової міграційної кризи
Події в Афганістані – захоплення влади там талібами – освіжили у Європі побоювання щодо повторення кризи біженців 2015 року.
- Тоді, нагадаємо, майже мільйон людей з Близького Сходу, головно з Сирії, пройшли Туреччину та проривалися до Греції.
- Багато з них потім рушили далі до інших країн, та приблизно 60 тисяч, за оцінками місцевої влади, осіли на грецькій землі.
Тепер Греція дуже не хоче, щоб ситуація повторилася.
- Тож вивела прикордонні війська у стан підвищеної готовності.
- А на кордоні з Туреччиною поставила 40-кілометрову потужну стіну з колючим дротом та новітньою системою спостереження.
Новозбудована огорожа на кордоні Греції та Туреччини / Фото АР
Міністр захисту громадян Греції Міхаліс Хрисохоідіс із міністром оборони та главою збройних сил відвідали прикордонний регіон Еврос. Там він заявив таке:
Ми не можемо пасивно чекати можливого напливу (біженців – 24 канал). Наші кордони залишатимуться безпечними й недоторканними.
Тим часом Україна погодилася прийняти афганців з групи ризику