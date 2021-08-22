Все це для того, щоб запобігати спробам мігрантів з Азії проникати до Європи. Особливо актуальною проблема стала після того, як таліби захопили Афганістан.

Важливо Координуватимуть новий уряд: Ердоган і Путін обговорили ситуацію в Афганістані

Греція боїться нової міграційної кризи

Події в Афганістані – захоплення влади там талібами – освіжили у Європі побоювання щодо повторення кризи біженців 2015 року.

  • Тоді, нагадаємо, майже мільйон людей з Близького Сходу, головно з Сирії, пройшли Туреччину та проривалися до Греції.
  • Багато з них потім рушили далі до інших країн, та приблизно 60 тисяч, за оцінками місцевої влади, осіли на грецькій землі.

Тепер Греція дуже не хоче, щоб ситуація повторилася.

  • Тож вивела прикордонні війська у стан підвищеної готовності.
  • А на кордоні з Туреччиною поставила 40-кілометрову потужну стіну з колючим дротом та новітньою системою спостереження.

Кордон
Новозбудована огорожа на кордоні Греції та Туреччини / Фото АР

Міністр захисту громадян Греції Міхаліс Хрисохоідіс із міністром оборони та главою збройних сил відвідали прикордонний регіон Еврос. Там він заявив таке:

Ми не можемо пасивно чекати можливого напливу (біженців – 24 канал). Наші кордони залишатимуться безпечними й недоторканними.

Тим часом Україна погодилася прийняти афганців з групи ризику