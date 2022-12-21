Власти сообщили, что самолеты, эксплуатирующие авиаперевозчика Беларуси, не смогут совершать посадку, взлет с территории Греции или пролет над ее территорией.
Кстати говоря Греция готова предоставить Украине С-300, но есть условие
Также директива запрещает греческим авиаперевозчикам выполнять рейсы в Минск и залетать в воздушное пространство Беларуси.
Греция предполагает прямое участие Беларуси в войне
Такое решение связано с ростом опасений по поводу возможного прямого участия Беларуси в войне России против Украины. Предполагается, что Беларусь может присоединиться своими войсками.
Напомним, ранее Греция заявила, что может предоставить нашему государству зенитно-ракетные системы С-300. Однако это произойдет, если США разместят вместо них на Крите свои ЗРК Patriot. Более того, в таком случае Греция также может отправить в Украину другие средства ПВО российского производства. В частности, "Тор-М1" и "Оса-АКМ".
Есть ли угроза из Беларуси
- Эксперты после поездки Путина в Минск отметили, что, похоже, диктатор готов рассредоточить свои войска на 2 фронта.
- Приграничные белорусские регионы закрыли, там ввели комендантский час, проводят там фильтрационную работу. Эти области готовят к прибытию мобилизованных.
- Напомним, что У ВСУ есть план действий на случай различных сценариев.