Министр обороны Греции Панос Каменос заявил, что Греция очень близка к фатальному столкновению с Турцией. К такому результату могут привести последние инциденты, в том числе, нарушение Турцией греческого воздушного пространства и территориальных вод.

Об этом пишет греческое издание ekathimerini.com.

"Мы обязаны защищать нашу территорию, которая является не только греческой, но и европейской", — сказал Каменос.

Он также отметил, что сейчас отношения между странами нестабильны и очень напряженные.

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При этом эти отношения еще больше ухудшились после того, как в Турции задержали двух греческих солдат. Сейчас судебная власть Турции пытается определить, случайно или намеренно греческие солдаты пересекли границу страны.

Напомним, Верховный суд Греции отказал Турции в экстрадиции восьми турецких военных, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке переворота 15 июля 2016 года, которые получили в Греции политическое убежище.