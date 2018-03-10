Греція дуже близька до фатального зіткнення з Туреччиною
Міністр оборони Греції Панос Каменос заявив, що Греція дуже близька до фатального зіткнення з Туреччиною. До такого наслідку можуть призвести останні інциденти, у тому числі, порушення Туреччиною грецького повітряного простору та територіальних вод.
Про це пише грецьке видання ekathimerini.com.
"Ми зобов'язані захищати нашу територію, яка є не тільки грецькою, але й європейською", – сказав Каменос.
Він також наголосив, що нині відносини між країнами є нестабільними та дуже напруженими.
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При цьому ці стосунки ще більше погіршились після того, як у Туреччині затримали двох грецьких солдатів. Наразі судова влада Туреччини намагається визначити, випадково чи навмисно грецькі солдати перетнули кордон країни.
Нагадаємо, Верховний суд Греції відмовив Туреччині в екстрадиції восьми турецьких військових, звинувачених Анкарою в причетності до спроби перевороту 15 липня 2016 року, що отримали в Греції політичний притулок.
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