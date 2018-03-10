Міністр оборони Греції Панос Каменос заявив, що Греція дуже близька до фатального зіткнення з Туреччиною. До такого наслідку можуть призвести останні інциденти, у тому числі, порушення Туреччиною грецького повітряного простору та територіальних вод.

Про це пише грецьке видання ekathimerini.com.

"Ми зобов'язані захищати нашу територію, яка є не тільки грецькою, але й європейською", – сказав Каменос.

Він також наголосив, що нині відносини між країнами є нестабільними та дуже напруженими.

Читайте також: Македонія через Грецію готова змінити свою назву

При цьому ці стосунки ще більше погіршились після того, як у Туреччині затримали двох грецьких солдатів. Наразі судова влада Туреччини намагається визначити, випадково чи навмисно грецькі солдати перетнули кордон країни.

Нагадаємо, Верховний суд Греції відмовив Туреччині в екстрадиції восьми турецьких військових, звинувачених Анкарою в причетності до спроби перевороту 15 липня 2016 року, що отримали в Греції політичний притулок.