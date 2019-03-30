Грецию потрясло мощное землетрясение

Возле греческого города Галаксиди произошло землетрясение магнитудой 5,3.

В результате стихийного бедствия никто не пострадал, пишут иностранные СМИ.

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Землетрясение произошло около 10:46 по местному времени в субботу, 30 марта. Эпицентр расположен в 8 километрах к юго-западу от города Галаксиди. Толчки ощущались даже в Афинах, расположенных за 129 километров от эпицентра.

К слову, в Индонезии недавно снова произошло сильное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,3 сотрясли восточную провинцию страны Папуа.