Грецию потрясло мощное землетрясение
Возле греческого города Галаксиди произошло землетрясение магнитудой 5,3.
В результате стихийного бедствия никто не пострадал, пишут иностранные СМИ.
Читайте также: Наводнение уничтожило второй по населению город Мозамбика: фото и видео с места трагедии
Землетрясение произошло около 10:46 по местному времени в субботу, 30 марта. Эпицентр расположен в 8 километрах к юго-западу от города Галаксиди. Толчки ощущались даже в Афинах, расположенных за 129 километров от эпицентра.
К слову, в Индонезии недавно снова произошло сильное землетрясение. Подземные толчки магнитудой 5,3 сотрясли восточную провинцию страны Папуа.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода21 августа 2017 , 11:52
Трагедия в российском Кемерово: СМИ сообщили об увеличении количества пострадавших29 марта 2018 , 13:45
Италию охватили сильные ураганы, есть жертвы: фото последствий стихии23 февраля , 18:58
Открывай легендарные места: Сопот9 апреля 2018 , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis16 апреля 2018 , 15:00