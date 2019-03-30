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      Грецію сколихнув потужний землетрус

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      У Греції стався сильний землетрус
      У Греції стався сильний землетрус / Фото з відкритих джерел

      Поблизу грецького міста Галаксіді стався землетрус магнітудою 5,3.

      Унаслідок стихійного лиха ніхто не постраждав, пишуть іноземні ЗМІ.

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      Землетрус стався близько 10:46 за місцевим часом у суботу, 30 березня. Епіцентр розташований за 8 кілометрів на південний захід від міста Галаксіді. Поштовхи були відчутні навіть в Афінах, які розташовані за 129 кілометрів від епіцентру.

      До слова, в Індонезії нещодавно знову стався сильний землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 5,3 струсонули східну провінцію країни Папуа.

      blog_ava
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      Теги: Стихійні лиха Греція Землетрус
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