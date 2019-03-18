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      Повінь знищила друге за населенням місто Мозамбіку: фото та відео з місця трагедії

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      Місто Бейра після повені
      Місто Бейра після повені / Red Cross

      Циклон Ідай приніс з собою повінь, смерть і знищення майже повністю Бейри, другого за населенням міста Мозамбіку (країна на півдні Африки). Майже півмільйона людей втратили домівки. Також постраждали інші країни – Малаві й Зімбабве. Кількість жертв поки навіть неможливо порахувати.

      Місто Бейра знищено щонайменше на 90%, а кількість загиблих та зниклих безвісти просто неможливо порахувати. Про це пише DW. Доступ до постраждалих районів Мозамбіку поки ускладнений, а проживає там мільйон людей. Ще півмільйона – у затоплених районах сусідніх країн.

      Читайте також: Сильні повені охопили Індонезію: 63 людини загинули

      Наразі інформаційні агенції повідомляють, що точно встановлено загибель 73 осіб, але вказують й інші цифри: 84, 150, 300. А президент Мозамбіку Філіпе Н'юсі у своєму зверненні зазначив, що не здивується, якщо загиблих буде понад тисяча. 

      Зруйноване місто: відео з камер на гелікоптері рятувальників

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      Негода знищила не лише будинки, літаки, кораблі, а й мости та дороги

      На що перетворилася зруйнована Бейра: дивіться фото

       

       

      Дивіться відео, зняте очевидцем з місця подій із вікна власного автомобіля:

       

      blog_ava
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      Теги: Африка Жертви Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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