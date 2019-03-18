Повінь знищила друге за населенням місто Мозамбіку: фото та відео з місця трагедії

Циклон Ідай приніс з собою повінь, смерть і знищення майже повністю Бейри, другого за населенням міста Мозамбіку (країна на півдні Африки). Майже півмільйона людей втратили домівки. Також постраждали інші країни – Малаві й Зімбабве. Кількість жертв поки навіть неможливо порахувати.

Місто Бейра знищено щонайменше на 90%, а кількість загиблих та зниклих безвісти просто неможливо порахувати. Про це пише DW. Доступ до постраждалих районів Мозамбіку поки ускладнений, а проживає там мільйон людей. Ще півмільйона – у затоплених районах сусідніх країн.

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Наразі інформаційні агенції повідомляють, що точно встановлено загибель 73 осіб, але вказують й інші цифри: 84, 150, 300. А президент Мозамбіку Філіпе Н'юсі у своєму зверненні зазначив, що не здивується, якщо загиблих буде понад тисяча.

Зруйноване місто: відео з камер на гелікоптері рятувальників



Бейра, вулиці перетворилися на річки



Багато будинків зруйновані вщент



Затонули чимало кораблів, ба навіть падали літаки



Пошкодження каналізації створило небезпеку поширення інфекційних захворювань



Деякі райони міста Бейра зруйновано і затоплено так, що відновити їх буде неможливо



Негода знищила не лише будинки, літаки, кораблі, а й мости та дороги

На що перетворилася зруйнована Бейра: дивіться фото

Дивіться відео, зняте очевидцем з місця подій із вікна власного автомобіля: