Понад 40 людей загинули через повені в Індонезії

Паводки у східній провінції Індонезії Папуа стали причиною загибелі щонайменше 42 осіб, стан ще 21 людини оцінюється як важкий.

Зазначається, що повінь стала наслідком сильної зливи у кількох районах міста Джаяпура. Сильні зливи не припиняються з суботи, 16 березня.

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Прес-секретар Індонезійської національної ради з боротьби зі стихійними лихами Сутопо Пурво Нугрохо повідомив, що найскладніша ситуація склалася у районі Сентані, розташованому недалеко від столиці провінції Джаяпура.

Korban banjir bandang di Sentai terus bertambah. Hingga

Minggu (17/3/2019) pukul 08.30 WIB, tercatat dampak banjir bandang sebanyak 42 orang meninggal dunia, dan 21 orang luka-luka. Diperkirakan korban masih akan bertambah karena evakuasi masih berlangsung. pic.twitter.com/EujZd0SMdL — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 17 березня 2019 р.

В результаті повені пошкоджено як мінімум дев'ять будинків і два мости. Потоки води практично змили місцеві дороги, віддалені райони відрізані від цивілізації. Пошуково-рятувальні команди наразі намагаються дістатися у ці важкодоступні райони.

За прихистком до місцевої влади були змушені звернутися понад 120 місцевих жителів, будинки яких було зруйновано стихією.