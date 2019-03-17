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      Понад 40 людей загинули через повені в Індонезії

      131 Читать новость на русском
      Повінь у Індонезії
      Повінь у Індонезії / sotiridi

      Паводки у східній провінції Індонезії Папуа стали причиною загибелі щонайменше 42 осіб, стан ще 21 людини оцінюється як важкий.

      Зазначається, що повінь стала наслідком сильної зливи у кількох районах міста Джаяпура. Сильні зливи не припиняються з суботи, 16 березня.

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      Прес-секретар Індонезійської національної ради з боротьби зі стихійними лихами Сутопо Пурво Нугрохо повідомив, що найскладніша ситуація склалася у районі Сентані, розташованому недалеко від столиці провінції Джаяпура.

      В результаті повені пошкоджено як мінімум дев'ять будинків і два мости. Потоки води практично змили місцеві дороги, віддалені райони відрізані від цивілізації. Пошуково-рятувальні команди наразі намагаються дістатися у ці важкодоступні райони.

      За прихистком до місцевої влади були змушені звернутися понад 120 місцевих жителів, будинки яких було зруйновано стихією.

       

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      Теги: Жертви Стихійні лиха Індонезія
      Джерело: 24 Канал
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