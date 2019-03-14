В Індії обвалився пішохідний міст, є загиблі і поранені: страшні кадри з місця події (18+)
В індійському місті Мумбаї у годину пік обвалились плити на пішохідному мості. Наразі відомо про 36 поранених та п'ятьох загиблих, серед них – три жінки.
Інцидент стався 14 березня неподалік історичного вокзалу Чхатрапаті-Шіваджі, який є одним із найбагатолюдніших вокзалів Індії, пише ANI.
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Обережно! На відео присутні кадри поранених людей!
На місце події приїхали правоохоронці, пожежники, рятувальники і "швидкі". Деяких постраждалих довелось витягати з-під завалів. Їх негайно госпіталізували.
Обережно! На відео присутні кадри поранених людей!
В уряді штату Махараштра заявили, що надають всю можливу допомогу постраждалим.
Нині розпочато розслідування. В уряді вказують на корупційні схеми в органах місцевої влади, які могли недофінансувати будівництво мосту, а також вимагають розслідування проти аудиторів, які видали сертифікат про безпечність конструкції.