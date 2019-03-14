21:21
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      В Індії обвалився пішохідний міст, є загиблі і поранені: страшні кадри з місця події (18+)

      508 Читать новость на русском
      В Індії обвалився міст 14 березня 2019 - є загиблі: відео та фото з місця події
      Рятувальникам довелось витягати постраждалих з-під завалів / Соцмережі

      В індійському місті Мумбаї у годину пік обвалились плити на пішохідному мості. Наразі відомо про 36 поранених та п'ятьох загиблих, серед них – три жінки.

      Інцидент стався 14 березня неподалік історичного вокзалу Чхатрапаті-Шіваджі, який є одним із найбагатолюдніших вокзалів Індії, пише ANI.

      Читайте також: Нелегальних копачів золота в Індонезії завалило у шахті, є жертви: фото і відео

      Обережно! На відео присутні кадри поранених людей!

      На місце події приїхали правоохоронці, пожежники, рятувальники і "швидкі". Деяких постраждалих довелось витягати з-під завалів. Їх негайно госпіталізували. 

      Обережно! На відео присутні кадри поранених людей!

      В уряді штату Махараштра заявили, що надають всю можливу допомогу постраждалим.

      Нині розпочато розслідування. В уряді вказують на корупційні схеми в органах місцевої влади, які могли недофінансувати будівництво мосту, а також вимагають розслідування проти аудиторів, які видали сертифікат про безпечність конструкції. 

       

      blog_ava
      "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
      сьогодні
      3958
      Теги: Індія Надзвичайні ситуації Жертви
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
      сьогодні , 21:13 Sony Xperia XZ2 Premium: всі переваги та недоліки преміального смартфона
      Олег Тичинський 19
      Конфлікт між правоохоронними органами: чому Україна може залишитися без підтримки світу
      сьогодні , 19:30 Конфлікт між правоохоронними органами: чому Україна може залишитися без підтримки світу
      Сергій Лещенко 436
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      сьогодні , 19:00 5 років тому: перша жертва російсько-української війни та "гудок" Ахметова
      Артем Овдієнко 742
      Чи варто боятися закупівлі Boeing 737 MAX в Україні
      сьогодні , 18:58 Чи варто боятися закупівлі Boeing 737 MAX в Україні
      Яніна Ткачук 426
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук