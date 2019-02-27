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      Нелегальних копачів золота в Індонезії завалило у шахті, є жертви: фото і відео

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      60 копачів золота опинились під завалами у шахті в Індонезії
      60 копачів золота опинились під завалами у шахті в Індонезії / Фото з відкритих джерел

      На індонезійському острові Сулавесі після зсуву ґрунту 60 людей, які нелегально добували золото у шахті, опинились під завалами. Наразі вдалось підняти на поверхню 15 живих і трьох мертвих людей.

      Рятувальна операція триває з ночі за місцевим часом. Її перебіг ускладнює неможливість активно використовувати техніку, аби не спричинити ще одного зсуву ґрунту, пише 100 Daily News

      Читайте також: У швейцарських Альпах зійшла лавина: почалася рятувальна операція

      Рятувальники зазначають, що є надія втрятувати й інших людей живими. Копачі час від часу подають голоси, підказуючи, куди треба рухатись. 

      Індонезійські органи влади заборонили дрібне золотодобувне виробництво. Тож копачі працюють нелегально, не надаючи належної уваги заходам безпеки. 

       

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      Теги: Надзвичайні ситуації Індонезія Жертви Аварії на шахтах
      Джерело: 24 Канал
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