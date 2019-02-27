Нелегальних копачів золота в Індонезії завалило у шахті, є жертви: фото і відео

На індонезійському острові Сулавесі після зсуву ґрунту 60 людей, які нелегально добували золото у шахті, опинились під завалами. Наразі вдалось підняти на поверхню 15 живих і трьох мертвих людей.

Рятувальна операція триває з ночі за місцевим часом. Її перебіг ускладнює неможливість активно використовувати техніку, аби не спричинити ще одного зсуву ґрунту, пише 100 Daily News.

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VIDEO: One dead and dozens more buried after collapse of an illegal gold mine in Indonesiahttps://t.co/SmnQrRyyru pic.twitter.com/FQpkE6lP7N — AFP news agency (@AFP) 27 лютого 2019 р.

Рятувальники зазначають, що є надія втрятувати й інших людей живими. Копачі час від часу подають голоси, підказуючи, куди треба рухатись.

Indonesia says t three killed, another 60 feared buried alive in illegal gold mine collapse https://t.co/HD2pgbWXh1 pic.twitter.com/aQ7SFwzceJ — Zyite.com (@zyiteblog) 27 лютого 2019 р.

Індонезійські органи влади заборонили дрібне золотодобувне виробництво. Тож копачі працюють нелегально, не надаючи належної уваги заходам безпеки.