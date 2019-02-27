Нелегальних копачів золота в Індонезії завалило у шахті, є жертви: фото і відео
На індонезійському острові Сулавесі після зсуву ґрунту 60 людей, які нелегально добували золото у шахті, опинились під завалами. Наразі вдалось підняти на поверхню 15 живих і трьох мертвих людей.
Рятувальна операція триває з ночі за місцевим часом. Її перебіг ускладнює неможливість активно використовувати техніку, аби не спричинити ще одного зсуву ґрунту, пише 100 Daily News.
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Рятувальники зазначають, що є надія втрятувати й інших людей живими. Копачі час від часу подають голоси, підказуючи, куди треба рухатись.
Індонезійські органи влади заборонили дрібне золотодобувне виробництво. Тож копачі працюють нелегально, не надаючи належної уваги заходам безпеки.
Джерело: 24 Канал
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