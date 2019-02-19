У швейцарських Альпах зійшла лавина: почалася рятувальна операція

У швейцарських Альпах на гірськолижному курорті Кран-Монтана зійшла лавина, під товстим шаром снігу опинилося щонайменше 12 лижників.

Інцидент стався вдень на півдні країни, передає Blick.

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Влада направила туди рятувальні групи з пошуковими собаками і вісім гелікоптерів.

Поліція кантону Вале підтвердила, що лавина зійшла о 14.15. За інформацією оператора гірськолижного підйомника, лавина зійшла по гірськолижному схилу Кандагар.

Пошуковці попереджають: постраждалих може бути більше. Адже на момент сходження лавини на гірськолижних спусках місцевого клубу перебувало щонайменше 244 людини.