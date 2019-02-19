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      У швейцарських Альпах зійшла лавина: почалася рятувальна операція

      167 Читать новость на русском
      У Швейцарії зійшла лавина
      У Швейцарії зійшла лавина / Скрін з відео

      У швейцарських Альпах на гірськолижному курорті Кран-Монтана зійшла лавина, під товстим шаром снігу опинилося щонайменше 12 лижників.

      Інцидент стався вдень на півдні країни, передає Blick.

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      Влада направила туди рятувальні групи з пошуковими собаками і вісім гелікоптерів.

      Поліція кантону Вале підтвердила, що лавина зійшла о 14.15. За інформацією оператора гірськолижного підйомника, лавина зійшла по гірськолижному схилу Кандагар.

      Пошуковці попереджають: постраждалих може бути більше. Адже на момент сходження лавини на гірськолижних спусках місцевого клубу перебувало щонайменше 244 людини.

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      Теги: Швейцарія Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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