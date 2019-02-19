В швейцарских Альпах сошла лавина: началась спасательная операция

В швейцарских Альпах на горнолыжном курорте Кран-Монтана сошла лавина, под толстым слоем снега оказались по меньшей мере 12 лыжников.

Инцидент произошел днем на юге страны, передает Blick.

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Власть направила туда спасательные группы с поисковыми собаками и восемь вертолетов.

Полиция кантона Вале подтвердила, что лавина сошла в 14.15. По информации оператора горнолыжного подъемника, лавина сошла по горнолыжному склону Кандагар.

Поисковики предупреждают: пострадавших может быть больше. Ведь на момент схода лавины на горнолыжных спусках местного клуба находилось минимум 244 человека.