Более 40 человек погибли из-за наводнений в Индонезии
Паводки в восточной провинции Индонезии Папуа стали причиной гибели по меньшей мере 42 человек, состояние еще 21 человека оценивается как тяжелое.
Отмечается, что наводнение стало следствием сильного ливня в нескольких районах города Джаяпура. Сильные ливни не прекращаются с субботы, 16 марта.
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Пресс-секретарь Индонезийской национальной совета по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурва Нугрохо сообщил, что самая сложная ситуация сложилась в районе Сентани, расположенном недалеко от столицы провинции Джаяпура.
В результате наводнения повреждены как минимум девять домов и два моста. Потоки воды практически смыли местные дороги, отдаленные районы отрезаны от цивилизации. Поисково-спасательные команды сейчас пытаются добраться в эти труднодоступные районы.
За убежищем к местной власти были вынуждены обратиться более 120 местных жителей, дома которых были разрушены стихией.