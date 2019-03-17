Более 40 человек погибли из-за наводнений в Индонезии

Паводки в восточной провинции Индонезии Папуа стали причиной гибели по меньшей мере 42 человек, состояние еще 21 человека оценивается как тяжелое.

Отмечается, что наводнение стало следствием сильного ливня в нескольких районах города Джаяпура. Сильные ливни не прекращаются с субботы, 16 марта.

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Пресс-секретарь Индонезийской национальной совета по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурва Нугрохо сообщил, что самая сложная ситуация сложилась в районе Сентани, расположенном недалеко от столицы провинции Джаяпура.

Korban banjir bandang di Sentai terus bertambah. Hingga

Minggu (17/3/2019) pukul 08.30 WIB, tercatat dampak banjir bandang sebanyak 42 orang meninggal dunia, dan 21 orang luka-luka. Diperkirakan korban masih akan bertambah karena evakuasi masih berlangsung. pic.twitter.com/EujZd0SMdL — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 17 березня 2019 р.

В результате наводнения повреждены как минимум девять домов и два моста. Потоки воды практически смыли местные дороги, отдаленные районы отрезаны от цивилизации. Поисково-спасательные команды сейчас пытаются добраться в эти труднодоступные районы.

За убежищем к местной власти были вынуждены обратиться более 120 местных жителей, дома которых были разрушены стихией.