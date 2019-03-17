07:16
17 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего ненужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Более 40 человек погибли из-за наводнений в Индонезии

      7 Читати новину українською
      Наводнение в Индонезии
      Наводнение в Индонезии / sotiridi

      Паводки в восточной провинции Индонезии Папуа стали причиной гибели по меньшей мере 42 человек, состояние еще 21 человека оценивается как тяжелое.

      Отмечается, что наводнение стало следствием сильного ливня в нескольких районах города Джаяпура. Сильные ливни не прекращаются с субботы, 16 марта.

      Читайте также: В Индии обрушился пешеходный мост, есть погибшие и раненые: страшные фото с места события (18+)

      Пресс-секретарь Индонезийской национальной совета по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурва Нугрохо сообщил, что самая сложная ситуация сложилась в районе Сентани, расположенном недалеко от столицы провинции Джаяпура.

      В результате наводнения повреждены как минимум девять домов и два моста. Потоки воды практически смыли местные дороги, отдаленные районы отрезаны от цивилизации. Поисково-спасательные команды сейчас пытаются добраться в эти труднодоступные районы.

      За убежищем к местной власти были вынуждены обратиться более 120 местных жителей, дома которых были разрушены стихией.

       

      blog_ava
      Прогноз погоды на 17 марта: скачки температуры от 0 до 17, но уже почти не дождливо
      сегодня
      172
      Теги: Индонезия Стихийный бедствия Жертвы
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 16 марта: многотысячный митинг на Майдане и забросанные "поросятами" полицейские
      16 марта , 22:25 Главные новости 16 марта: многотысячный митинг на Майдане и забросанные "поросятами" полицейские
      1970
      Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
      16 марта , 21:10 Умерла Юлия Началова: биография российской певицы
      5076
      Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      16 марта , 20:15 Топ лучших фильмов 2019 года, которые обязательно нужно увидеть каждому
      Юлія Турелик 1074
      Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      16 марта , 20:00 Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      Крістіна Бердинських 1726
      Для мытья туалетов интеллект не нужен, – скандальное заявление Оксаны Марченко о языковом законе
      16 марта , 18:31 Для мытья туалетов интеллект не нужен, – скандальное заявление Оксаны Марченко о языковом законе
      2389
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года (Фото)
       11 марта 2013 , 21:24 1
      На свадьбу принца Уильяма и Кейт Мидлтон приглашены 2 тыс. человек
       24 апреля 2011 , 12:03
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук