Сейчас в Гренландии 29 официально зафиксированных зараженных. Это – рекордный показатель с начала пандемии COVID-19.
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Премьер-министр Мутэ Боруп Эгеде заметил: еще неизвестно, не подхватили ли штамм Дельта, поэтому стоит быть очень осмотрительными.
Мы все должны взять на себя общую ответственность и проявить большую осторожность, поскольку мы еще не знаем, является ли это вариантом Delta, который распространяется намного быстрее, чем более ранние варианты COVID-19,
– подчеркнул политик.
Исключение сделали только для людей, которые возвращаются в родные населенные пункты.
В то же время власти настолько доверяют населению, что пассажиров не будут просить предъявлять паспорта или другие документы.
Кроме того, непривитым людям запретили посещать кафе и рестораны.
По официальным данным, 2 дозы вакцины получили уже свыше 18 тысяч человек. Еще 36 тысяч – одну дозу. Всего на территории Гренландии сейчас проживают около 56 тысяч человек.