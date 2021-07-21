Сейчас в Гренландии 29 официально зафиксированных зараженных. Это – рекордный показатель с начала пандемии COVID-19.

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Премьер-министр Мутэ Боруп Эгеде заметил: еще неизвестно, не подхватили ли штамм Дельта, поэтому стоит быть очень осмотрительными.

Мы все должны взять на себя общую ответственность и проявить большую осторожность, поскольку мы еще не знаем, является ли это вариантом Delta, который распространяется намного быстрее, чем более ранние варианты COVID-19,

– подчеркнул политик.

Исключение сделали только для людей, которые возвращаются в родные населенные пункты.

В то же время власти настолько доверяют населению, что пассажиров не будут просить предъявлять паспорта или другие документы.

Кроме того, непривитым людям запретили посещать кафе и рестораны.

По официальным данным, 2 дозы вакцины получили уже свыше 18 тысяч человек. Еще 36 тысяч – одну дозу. Всего на территории Гренландии сейчас проживают около 56 тысяч человек.

Обратите внимание! Весной 2020 года Гренландия стала первой в мире страной, которая сообщила, что все зараженные коронавирусом граждане – выздоровели.