Наразі у Гренландії 29 офіційно зафіксованих заражених. Це – рекордний показник від початку пандемії COVID-19.

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Прем'єр-міністр Муте Боруп Егеде зауважив: ще невідомо, чи інфіковані не підхопили штам Дельта, тому варто бути дуже обачними.

Ми всі повинні взяти на себе спільну відповідальність і проявити велику обережність, оскільки ми ще не знаємо, чи є це варіантом Delta, який поширюється набагато швидше, ніж більш ранні варіанти COVID-19,

– наголосив політик.

Виняток зробили лише для людей, які повертаються у рідні населені пункти.

Водночас влада настільки довіряє населенню, що пасажирів не проситимуть пред'являти паспорти вакцинації або інші документи.

Окрім того, нещепленим людям заборонили відвідувати кафе та ресторани.

За офіційними даними, наразі 2 дози вакцини вже отримали понад 18 тисяч людей. Ще 36 тисяч – одну дозу. Загалом наразі на території Гренландії проживають близько 56 тисяч людей.

Зауважте! Навесні 2020 року Гренландія стала першою у світі країною, яка повідомила, що усі заражені коронавірусом громадяни – одужали.