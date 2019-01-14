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      Гриценко – это нераспакованный архив, что внутри – никому не понятно, – Лямец

      59 Читати новину українською
      Сергей Лямец
      Сергей Лямец

      Анатолий Гриценко не станет президентом Украины, поскольку не вызывает доверия у аудитории и непонятен избирателю.

      Такое мнение высказал журналист Сергей Лямец.

      Он рекомендует политику бороться за вхождение в парламент, однако выражает сомнения, что это реально осуществить с командой, которую собрал Гриценко накануне выборов.

      "Ничего не имею против Анатолия Гриценко. Но хотелось бы понять, какой он. Хвала небесам, я не политтехнолог, но очень хорошо представляю, как мыслят сразу несколько социальных слоев. Поэтому могу рассуждать с точки зрения избирателей.

      Анатолий Степанович – точно не политик. Он человек. Со слабостями, которые он не прячет. Наверняка с сильными сторонами, которые он, впрочем, не показывает. Никакие руки Анатолий Степанович рубить не будет, насчет "честных больше" – это тоже горячка политтехнолога. А вот каким он будет на самом деле?", – спрашивает журналист.

      "Складывается впечатление, что Гриценко – это нераспакованый архив. Что там внутри – никто не знает. Может, там вирус или троян. А может, нормально работающая программа. Из-за "нераспакованости" он не вызывает доверия у аудитории. Нет контакта. Вместо реального контакта публике тычут все вот эти "честных больше" и "руки пообрубываю". Содержание Гриценко в этих лозунгах такое же низкое, как процент какао в белом шоколаде. Как содержание жира в йогурте 0%. Обманка для надежд избирателя..

      Даже в Ляшко, целующем корову, больше настоящести. Даже Порошенко, рядящийся под мессию и отца народа, более понятен. Избиратель видит, как президент цепляется за власть, и в этом есть настоящесть. А с Гриценко – ничего не понятно.

      Поэтому он вряд ли станет президентом. Он далеко от избирателя, как оливье от здоровой пищи. Разве что, на него сделают ставку Штаты и прикажут всем телеканалам продвигать самого честного кандидата. В любом другом случае, Анатолию Степановичу следует бороться максимум за вхождение в парламент. И сделать это будет чертовски сложно. Потому что для этого нужно выиграть выборы. Но с кем? На фото съезда я увидел рядом с Гриценко целую кучу непонятных людей. Из лично мною уважаемых, правильный выбор – это Сергей Лещенко и Мустафа Найем. А вот начет экс-министра финансов Александра Данилюка я бы подумал. Томенко, Катеринчук – что это за позавчерашний день? С этими людьми выборы не выиграешь. Может, я и неправ. Посмотрим", – написал на своей странице в Facebook журналист Сергей Лямец.

      Теги: Новости политики Анатолий Гриценко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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