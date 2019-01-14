Гриценко – це нерозпакований архів, що всередині – нікому не зрозуміло, – Лямець

Анатолій Гриценко не стане президентом України, оскільки не викликає довіри у аудиторії і незрозумілий виборцю.

Таку думку висловив журналіст Сергій Лямець.

Він рекомендує політику боротися за входження в парламент, однак висловлює сумніви, що це реально здійснити з командою, яку зібрав Гриценко напередодні виборів.

"Нічого не маю проти Анатолія Гриценка. Але хотілося б зрозуміти, який він. Хвала небесам, я не політтехнолог, проте дуже добре уявляю, як мислять відразу кілька соціальних верств. Тому можу розмірковувати з точки зору виборців.

Анатолій Степанович – точно не політик. Він людина. Зі слабкостями, які він не приховує. Напевно з сильними сторонами, які він, втім, не показує. Ніякі руки Анатолій Степанович рубати не буде, щодо "чесних більше" – це теж гарячка політтехнолога. А ось яким він буде насправді?", – запитує журналіст.

"Складається враження, що Гриценко – це нерозпакований архів. Що там всередині – ніхто не знає. Може, там вірус або троян. А може програма, що нормально працює. Через "нерозпакованість" він не викликає довіри у аудиторії. Немає контакту. Замість реального контакту публіці тикають все ось ці "чесні більше" і "руки обрубаю". Зміст Гриценка в цих гаслах такий же низький, як відсоток какао в білому шоколаді. Як вміст жиру в йогурті - 0%. Обманка для надій виборця.

Навіть в Ляшко, який цілує корову, більше справжності. Навіть Порошенко, який виряджається під месію і батька народу, більш зрозумілий. Виборець бачить, як президент чіпляється за владу, і в цьому є справжність. А з Гриценко – нічого не зрозуміло.

Тому він навряд чи стане президентом. Він так само далеко від виборця, як олів'є від здорової їжі. Хіба що, на нього зроблять ставку Штати і дадуть наказ всім телеканалам просувати самого чесного кандидата. У будь-якому іншому випадку, Анатолію Степановичу слід боротися максимум за входження в парламент. І зробити це буде до біса складно. Тому що для цього потрібно виграти вибори. Але з ким? На фото з'їзду я побачив поруч з Гриценком цілу купу незрозумілих людей. З особисто мною шанованих, правильний вибір – це Сергій Лещенко та Мустафа Найєм. А ось щодо екс-міністра фінансів Олександра Данилюка я б подумав. Томенко, Катеринчук – що це за позавчорашній день? З цими людьми вибори не виграєш. Може, я і не правий. Подивимося!", – написав на своїй сторінці в Facebook, журналіст Сергій Лямець.