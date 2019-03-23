Гриценко назвал три вещи, которые хочет реализовать за президентский срок
Уничтожение коррупции, восстановление гуманитарной сферы и системы социальной защиты, возвращение Крыма и Донбасса – такие три основные вещи Анатолий Гриценко хочет реализовать за президентский срок, если получит полномочия главы государства.
Об этом он сказал в интервью "НВ".
Первое – это уничтожение коррупции. Гриценко подчеркнул, что в цивилизованной стране после скандала с "Укроборонпромом" в отставку ушел бы и генпрокурор, и руководство НАБУ, и президент.
"Только в этом деле у народа украли миллиард. А в год выводят из государственной казны 400 миллиардов гривен. Поэтому мы бедная страна", – подчеркнул кандидат в президенты.
Второе, по словам Анатолий Гриценко, это восстановление гуманитарной сферы и системы социальной защиты за счет ликвидации коррупционных схем.
"Здравоохранение уже развалили, добивают образование. Пенсионный фонд скоро некому будет наполнять", – говорит лидер "Гражданской позиции".
Третье задание, которое определил для себя кандидат, – возвращение оккупированного Крыма и части Донбасса. Он считает, что за пятилетний срок президентства можно пройти главные этапы реинтеграции оккупированных территорий. Параллельно, по словам Анатолия Гриценко, необходимо усиливать дипломатический фронт для санкционного давления на Россию.
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