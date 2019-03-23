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      Гриценко назвав три речі, які хоче реалізувати за президентський термін

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      Гриценко назвав три речі, які хоче реалізувати за президентський термін
      Гриценко назвав три речі, які хоче реалізувати за президентський термін

      Знищення корупції, відновлення гуманітарної сфери та системи соціального захисту, повернення Криму та Донбасу – такі три основні речі Анатолій Гриценко хоче реалізувати за президентський термін, якщо отримає повноваження голови держави.

      Про це він сказав в інтерв’ю "НВ".

      Перше – це знищення корупції. Гриценко підкреслив, що у цивілізованій країні після скандалу з "Укроборонпромом" у відставку пішов би і генпрокурор, і керівництво НАБУ, і президент.

      "Тільки у цій справі в народу вкрали мільярд. А на рік виводять з державної скарбниці 400 мільярдів гривень. Тому ми бідна країна", – наголосив кандидат у президенти.

      Друге, за словами Анатолій Гриценка, це відновлення гуманітарної сфери та системи соціального захисту за рахунок ліквідації корупційних схем.

      "Охорону здоров'я вже розвалили, добивають освіту. Пенсійний фонд скоро нікому буде наповнювати", – каже лідер "Громадянської позиції".

      Третє завдання, яке визначив для себе кандидат, – повернення окупованого Криму та частини Донбасу. Він вважає, що за п'ятирічний термін президентства можна пройти головні етапи реінтеграції окупованих територій. Паралельно, за словами Анатолія Гриценка, необхідно посилювати дипломатичний фронт для санкційного тиску на Росію.

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      Теги: Анатолій Гриценко Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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