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      Гриценко о Зеленском: договорились, что проведем разговор глаза-в-глаза

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      Гриценко о Зеленском: договорились, что проведем разговор глаза-в-глаза
      Гриценко о Зеленском: договорились, что проведем разговор глаза-в-глаза

      Анатолий Гриценко в ближайшее время планирует встречу с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

      Об этом лидер "Гражданской позиции" сказал в интервью "Украинской правде".

      "В отношении Зеленского я еще не определился. Люди спрашивают, но я попросил дать мне еще неделю времени. Вот у меня сейчас был разговор с Владимиром Зеленским. Я хочу разобраться и понять для себя, что это за человек. Мы не знакомы, вживую никогда не пересекались. Несколько раз говорили по телефону. Чтобы до конца понять человека, его намерения, планы, какая команда придет, мы договорились, что в ближайшее время встретимся, проведем глаза в глаза разговор", – рассказал Гриценко.

      Он добавил, что только после встречи сможет сказать, допускает ли возможность стать частью команды Зеленского. Также Гриценко надеется услышать имена людей, которые будут на ключевых направлениях и постах.

      "Я хочу услышать, кто это будет и что они будут делать. Тогда я смогу для себя принять сознательное решение, что делать относительно своей поддержки или неподдержки, публично или не публично. Могу лишь сказать, что мы договорились, что встретимся", – сказал Анатолий Гриценко.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Анатолий Гриценко
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