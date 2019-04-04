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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Гриценко про Зеленського: домовилися, що проведемо розмову очі-в-очі

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      Гриценко про Зеленського: домовилися, що проведемо розмову очі-в-очі
      Гриценко про Зеленського: домовилися, що проведемо розмову очі-в-очі

      Анатолій Гриценко найближчим часом планує зустріч із кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

      Про це лідер "Громадянської позиції" сказав в інтерв’ю "Українській правді".

      "Щодо Зеленського я ще не визначився. Люди питають, але я попросив дати мені ще тиждень часу. От у мене зараз була розмова з Володимиром Зеленським. Я хочу розібратися і зрозуміти для себе, що це за людина. Ми не знайомі, наживо ніколи не перетинались. Кілька разів говорили телефоном. Щоб до кінця збагнути людину, її наміри, плани, яка команда прийде, ми домовились, що ближчим часом зустрінемось, проведемо очі-в-очі розмову", – розповів Гриценко.

      Він додав, що тільки після зустрічі зможе сказати, чи припускає можливість стати частиною команди Зеленського. Також Гриценко сподівається почути імена людей, які будуть на ключових напрямках і постах.

      "Я хочу почути, хто це буде і що вони будуть робити. Тоді я зможу для себе прийняти свідоме рішення, що робити щодо своєї підтримки чи непідтримки, публічно чи не публічно. Можу лише сказати, що ми домовилися, що зустрінемося", – сказав Анатолій Гриценко.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Анатолій Гриценко
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