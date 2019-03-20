Гриценко обещает ввести проверку на полиграфе всех, кто работает на ключевых должностях

Анатолий Гриценко считает, что все, кто работает на ключевых постах в государстве, должны периодически проходить проверку на полиграфе.

Об этом он заявил во время "Марша единства ради порядка" в Ивано-Франковске, на который пришли несколько тысяч человек.

"Я введу периодическую проверку на полиграфе всех, кто работает на ключевых должностях. Человек –грешен, может соблазниться. Поэтому, поработал определенное время – проверили. Если все в порядке – работай дальше. Нет – вылетай. Вышел за черту закона – отвечай. Украл – верни", – подчеркнул Гриценко.

Кроме этого, кандидат добавил, что среди первых законопроектов, которые он внесет в парламент как президент, будет проект об ответственности гаранта – законопроект об импичменте.

"У нас будет нулевая толерантность к коррупции. Я начну себя", – подчеркнул Анатолий Гриценко.