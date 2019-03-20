Гриценко обіцяє запровадити перевірку на поліграфі всіх, хто працює на ключових посадах

Анатолій Гриценко вважає, що всі, хто працює на ключових посадах у державі, повинні періодично проходити перевірку на поліграфі.

Про це він заявив під час "Маршу єдності заради порядку" в Івано-Франківську, на який прийшли декілька тисяч людей.

"Я запроваджу періодичну перевірку на поліграфі всіх, хто працює на ключових посадах. Людина – грішна, може спокуситись. Тож, попрацював певний час – перевірили. Якщо все гаразд – працюй далі. Ні – вилітай. Вийшов за межу закону – відповідай. Вкрав – поверни", – підкреслив Гриценко.

Окрім цього, кандидат додав, що серед перших законопроектів, які він внесе у парламент як президент, буде проект про відповідальність гаранта – законопроект про імпічмент.

"У нас буде нульова толерантність до корупції. Я почну себе", – наголосив Анатолій Гриценко.