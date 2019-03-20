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      Гриценко обіцяє запровадити перевірку на поліграфі всіх, хто працює на ключових посадах

      126 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Анатолій Гриценко вважає, що всі, хто працює на ключових посадах у державі, повинні періодично проходити перевірку на поліграфі.

      Про це він заявив під час "Маршу єдності заради порядку" в Івано-Франківську, на який прийшли декілька тисяч людей.

      "Я запроваджу періодичну перевірку на поліграфі всіх, хто працює на ключових посадах. Людина – грішна, може спокуситись. Тож, попрацював певний час – перевірили. Якщо все гаразд – працюй далі. Ні – вилітай. Вийшов за межу закону – відповідай. Вкрав – поверни", – підкреслив Гриценко.

      Окрім цього, кандидат додав, що серед перших законопроектів, які він внесе у парламент як президент, буде проект про відповідальність гаранта – законопроект про імпічмент.

      "У нас буде нульова толерантність до корупції. Я почну себе", – наголосив Анатолій Гриценко.

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      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 Канал
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