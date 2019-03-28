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      Гриценко: Отказ от участия в дебатах – это неуважение к избирателю

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      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      Анатолий Гриценко назвал отказ других кандидатов в президенты от участия в прямых дебатах неуважением к избирателю.

      Так он в эфире Oboz TV прокомментировал, что Олег Ляшко и Юрий Бойко не пришли на дебаты с Гриценко.

      "Отказ от участия в прямых дебатах это неуважение к избирателю. Это попытка перейти в космический, виртуальный режим. Это обман страны. Я не хочу больше обманов", – подчеркнул Гриценко.

      Он также добавил, что и сейчас готов выйти вместе с Юлией Тимошенко, Петром Порошенко или Владимиром Зеленским на открытые дебаты. Но, добавил лидер "Гражданской позиции", самое интересное было бы дебатировать с Зеленским.

      Я готов и сейчас с Зеленским к честному, конструктивному разговору, и перед вторым туром. Для страны это был бы интересный вариант – дебаты Зеленский-Гриценко. И мировоззренчески, и профессионально, и по сути,
      – сказал он.

      Напомним, 27 марта в программе "Обратный отсчет" на канале UA:Первый должны были дебатировать Анатолий Гриценко, Олег Ляшко и Юрий Бойко, но двое последних не пришли.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко
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