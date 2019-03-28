Гриценко: Відмова від участі у дебатах – це зневага до виборця

Анатолій Гриценко назвав відмову інших кандидатів у президенти від участі у прямих дебатах зневагою до виборця.

Так він в ефірі Oboz TV прокоментував те, що Олег Ляшко та Юрій Бойко не прийшли на дебати із Гриценком.

"Відмова від участі у прямих дебатах це зневага до виборця. Це намагання перейти в космічний, віртуальний режим. Це обман країни. Я не хочу більше обманів", – підкреслив Гриценко.

Він також додав, що і зараз готовий вийти разом з Юлією Тимошенко, Петром Порошенком чи Володимиром Зеленським на відкриті дебати. Але, додав лідер "Громадянської позиції" найцікавіше його було б дебатувати із Зеленським.

Я готовий і зараз з Зеленським до чесної, конструктивної розмови, і перед другим туром. Для країни це був би найцікавіший варіант – дебати Зеленський-Гриценко. І світоглядно, і професійно, і по суті,

– сказав він.

Нагадаємо, 27 березня у програмі "Зворотній відлік" на каналі UA:Перший повинні були дебатувати Анатолій Гриценко, Олег Ляшко та Юрій Бойко, але двоє останніх не прийшли.