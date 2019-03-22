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      Гриценко предлагает легализовать провокацию взятки

      27 Читати новину українською
      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      На посту Президента Анатолий Гриценко планирует усилить ответственность за коррупцию, легализовав такое понятие как "провокация взятки".

      Об этом он сказал в программе "Право на власть".

      "Провокация взятки – если вы чиновник, вы будете знать, что в любой момент к вам могут прийти и спровоцировать на взятку. Если не взяли, то все в порядке, работайте дальше. Если взяли взятку, то на том ваша жизнь на государственной службе, а возможно и на свободе закончилась. Это я гарантирую всем. Это касается всех, начиная с меня", – подчеркнул Гриценко.

      Кандидат в президенты добавил, что принципы кадровой политики, которые он будет отстаивать, это профессионализм, порядочность и патриотизм. Но, кроме провокации взятки, каждый периодически будет проходить проверку на полиграфе: "Это для всех, неважно – партийцы или нет".

       

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      Теги: Новости политики Коррупция Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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