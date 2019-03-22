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      Гриценко пропонує легалізувати провокацію хабаря

      26 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      На посаді Президента Анатолій Гриценко планує посилити відповідальність за корупцію, легалізувавши таке поняття як провокація хабаря.

      Про це він сказав у програмі "Право на владу".

      "Провокація хабаря – якщо ви чиновник, ви будете знати, що в будь-який момент до вас можуть прийти та спровокувати на хабар. Якщо не взяли, то все в порядку, працюйте далі. Якщо взяли хабар, то на тому ваше життя на державній службі, а можливо і на свободі закінчилось. Це я гарантую всім. Це торкається всіх, починаючи з мене", підкреслив Гриценко.

      Кандидат у президенти додав, що принципи кадрової політики, які він буде відстоювати, це професійність, порядність та патріотизм. Але, окрім провокації хабаря, кожен періодично проходитиме перевірку на поліграфі: "Це для всіх, неважливо, партійці чи ні".

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Анатолій Гриценко Корупція
      Джерело: 24 Канал
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