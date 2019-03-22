Гриценко пропонує легалізувати провокацію хабаря

На посаді Президента Анатолій Гриценко планує посилити відповідальність за корупцію, легалізувавши таке поняття як провокація хабаря.

Про це він сказав у програмі "Право на владу".

"Провокація хабаря – якщо ви чиновник, ви будете знати, що в будь-який момент до вас можуть прийти та спровокувати на хабар. Якщо не взяли, то все в порядку, працюйте далі. Якщо взяли хабар, то на тому ваше життя на державній службі, а можливо і на свободі закінчилось. Це я гарантую всім. Це торкається всіх, починаючи з мене", – підкреслив Гриценко.

Кандидат у президенти додав, що принципи кадрової політики, які він буде відстоювати, це професійність, порядність та патріотизм. Але, окрім провокації хабаря, кожен періодично проходитиме перевірку на поліграфі: "Це для всіх, неважливо, партійці чи ні".