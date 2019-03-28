Гриценко рассказал, как планирует изменить молодежную политику

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко считает, что необходимо принципиально изменить государственную поддержку молодежи.

Об этом он сказал в программе "Президент".

"Когда речь идет о том, что ребенок учится на государственный заказ, и если государство за это платит, то справедливо, чтобы государство гарантировало первое рабочее место. Иначе зачем он готовится", – сказал Гриценко.

Он добавил также, что государство должно обеспечивать тех одаренных детей, семьи которых имеют небольшие доходы.

"Если одаренный ребенок поступил в ВУЗ, но семья экономически не может его содержать, государство должно обеспечить общежитие, повышенную стипендию и гарантированное рабочее место. Или это ребенок из семьи погибшего солдата, или человек с инвалидностью. Все это должно быть создано", – считает Гриценко.