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      Гриценко розповів, як планує змінити молодіжну політику

      67 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Кандидат у президенти Анатолій Гриценко вважає, що необхідно принципово змінити державну підтримку молоді.

      Про це він сказав у програмі "Президент".

      "Коли йдеться про те, що дитина навчається на державне замовлення, і якщо держава за те платить, то справедливо, щоб держава гарантувала перше робоче місце. Інакше навіщо вона готує", – сказав Гриценко.

      Він додав також, що держава має забезпечувати тих обдарованих дітей, родини яких мають невеликі прибутки.

      "Якщо обдарована дитина вступила у ВНЗ, але родина економічно не може її утримувати, держава повинна забезпечити гуртожиток, підвищену стипендію та гарантоване робоче місце. Чи це дитина з родини загиблого солдата, чи людина з інвалідністю. Все це повинно бути створене", – вважає Гриценко.

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      Теги: Новини України Анатолій Гриценко Студенти
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