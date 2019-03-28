Гриценко розповів, як планує змінити молодіжну політику

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко вважає, що необхідно принципово змінити державну підтримку молоді.

Про це він сказав у програмі "Президент".

"Коли йдеться про те, що дитина навчається на державне замовлення, і якщо держава за те платить, то справедливо, щоб держава гарантувала перше робоче місце. Інакше навіщо вона готує", – сказав Гриценко.

Він додав також, що держава має забезпечувати тих обдарованих дітей, родини яких мають невеликі прибутки.

"Якщо обдарована дитина вступила у ВНЗ, але родина економічно не може її утримувати, держава повинна забезпечити гуртожиток, підвищену стипендію та гарантоване робоче місце. Чи це дитина з родини загиблого солдата, чи людина з інвалідністю. Все це повинно бути створене", – вважає Гриценко.