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      Гриценко рассказал о своих первых трех приоритетах на посту Президента

      37 Читати новину українською
      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      Справедливый суд, энергетическая реформа и реформа силового блока – такие первые три ключевые задачи на посту Президента определил Анатолий Гриценко.

      Об этом он заявил в программе "Свобода слова".

      "Если определить ключевые приоритеты, то первый и ключевой – это справедливый суд, который защищает каждого человека, его права, свободу и собственность. Ключевое слово "каждого". Я хочу, чтобы Украина была для нас всех, независимо от языка, на котором говорим, вероисповедания, политических предпочтений", – подчеркнул Анатолий Гриценко.

      Второй приоритет, подчеркнул кандидат в Президенты, – энергетика, энергосбережение, энергоэффективность, чтобы Украина не зависела от внешних поставок газа, где речь идет в первую очередь о российском газе.

      У нас достаточно своих ресурсов. В 2011 году я изложил базовые подходы, как сделать так, чтобы мы опирались на собственные ресурсы. Не закупали дорогой российский газ, чтобы не было внешней зависимости. Чтобы внедряли энергоэффективность, и на товары, которые производим, уходило в 3-4 раза меньше энергии. Это был бы европейский уровень, выход на другие рынки,
      – считает Гриценко.

      Третьим приоритетом кандидат назвал силовой блок. По словам Гриценко, сейчас ключевая проблема в том, что подавляющее большинство силовых структур ориентировано на защиту власти от своего народа.

      "На момент начала российской агрессии у нас во всех силовых структурах было 715 тысяч человек. Зашло 200 зеленых человечков и оказалось, что некому защищать. Пошли волны мобилизации. Я их переориентирую, чтобы силовые структуры защищали страну от внешнего врага, а не президента и офисы олигархов", – сказал Анатолий Гриценко.

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      Теги: Новости политики Энергоэффективность Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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