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      Гриценко розповів про свої перші три пріоритети на посаді Президента

      95 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Справедливий суд, енергетична реформа та реформа силового блоку – такі перші три ключові задачі на посаді Президента визначив Анатолій Гриценко.

      Про це він заявив у програмі "Свобода слова".

      "Якщо визначити ключові пріоритети, то перший та ключовий – це справедливий суд, який захищає кожну людину, її права, свободу та власність. Ключове слово "кожну". Я хочу, щоб Україна була для нас усіх, незалежно від мови, якою говоримо, віросповідання, політичних вподобань", – підкреслив Анатолій Гриценко.

      Другий пріоритет, наголосив кандидат у Президенти, – енергетика, енергозбереження, енергоефективність, щоб Україна не залежала від зовнішніх поставок газу, де у першу чергу мова про російський газ.

      У нас достатньо своїх ресурсів. У 2011 році я виклав базові підходи, як зробити так, щоб ми спирались на власні ресурси. Не закуповували дорогий російський газ, щоб не було зовнішньої залежності. Щоб впроваджували енергоефективність, і на товари, які виробляємо, витрачалось в 3-4 рази менше енергії. Це був би європейський рівень, вихід на інші ринки,
      – вважає Гриценко.

      Третім пріоритетом кандидат назвав силовий блок. За словами Гриценка, зараз ключова проблема в тому, що переважна більшість силових структур зорієнтована на захист влади від свого народу.

      "На момент початку російської агресії у нас в усіх силових структурах було 715 тисяч людей. Зайшло 200 зелених чоловічків і виявилось, що немає кому захищати. Пішли хвилі мобілізації. Я їх переорієнтую, щоб силові структури захищали країну від зовнішнього ворога, а не президента та офіси олігархів", – сказав Анатолій Гриценко.

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      Теги: Новини політики Анатолій Гриценко Енергоефективність
      Джерело: 24 Канал
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