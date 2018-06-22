Гриценко рассказал, откуда он получает финансирование на поддержку своей кампании

О свей политической команде, финансировании рекламной кампании и легализации оружия – в программе "План Б" рассказал украинский политик Анатолий Гриценко.

О свей политической команде

Украинский политик Анатолий Гриценко заявил, что глава государства должен иметь сильную и широкую команду, чтобы потом легко выбрать из нее достойных кадров. "На все должности в правительстве в моей команде будут соответствующие кандидаты, которые мы озвучим в начале избирательной кампании, ведь для этого дела нужны сильные люди. Я лично подбираю человека, даю ему стратегическую задачу и время, а потом все контролирую и проверяю результат", – сказал он.

Мы полтора года работаем над созданием великой команды, но кандидат будет один. На этапе президентской кампании ключевые люди будут показаны, на парламентских выборах будет так же, чтобы люди не покупали кота в мешке". И мы своими кадровыми ресурсами сами не сможем провести победную компанию, именно поэтому мы стараемся объединяться с другими партиями,

– отметил политик.

Анатолий Гриценко заверил, что его "философия государственного управления такова: власть когда-нибудь заканчивается. И добавил, что кандидаты каждой партии возглавляют определенные должности – это честно, но обязательно стоит использовать потенциал сильных людей.

О легализации оружия

"Легализация оружия. Два этапа вижу. Принципиально, за. Я считаю, что оружие само по себе, – это не источник угрозы. Однако в социальном плане ситуация сложная, ведь нет культуры владения оружием.", – прокомментировал он.

Первый этап – узаконить то нелегальное оружие, более миллиона стволов, которое сейчас есть, которое никто просто так не отдаст, потому что не доверяют полиции, боятся криминала. Узаконить его, не отбирать его силой. Проверить психическое состояние владения оружием, условия хранения, дать право людям,

– подчеркнул украинский политик.

"Повторяю, это решение будет приниматься законом, парламентом. Если я буду понимать, что это не 226, а, условно, 280-300 голосов, я подпишу такой закон", – рассказал о своих прогнозах политик.

О финансировании рекламной кампании

Анатолий Гриценко отметил, что есть два источника финансирования. "Первый – это государственный, но мы не получаем его. Есть межвыборный период и есть период избирательный, поэтому это две разные истории относительно финансирования", – сказал он.

По его словам, руководители областных и районных организаций, гражданских позиций не получали и не получают зарплаты. Это волонтерская основа. Подавляющее количество людей, кроме нескольких технических работников, которые работают ежедневно и им надо, не получают зарплаты, а наоборот прилагают своими взносами.

Все свое финансирование у меня задекларировано. Я полковник запаса, поэтому у меня есть пенсия, которая декларируется официально. Работаю доцентом, не на полную ставку, но доцентом в Киево-Могилянской академии и получаю там зарплату, небольшую – 1000-1500 гривен. В этой ситуации я не являюсь "финансовым " мотором" нашей семьи. Гораздо больше получает моя жена Юлия Мостовая, которая является главным редактором "Зеркала недели",

– подчеркнул экс-министр обороны Украины.

Гриценко добавил, что если они организуют работу в регионах, то задача регионального отделения совместно с Центральным штабом – купить билеты, организовать встречу, арендовать помещение и т. д.