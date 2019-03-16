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      Гриценко рассказал правду о своем доме за городом

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      Гриценко рассказал правду о своем доме за городом
      Гриценко рассказал правду о своем доме за городом

      Кандидат в президенты Анатолий Гриценко рассказал, что его дом возле городка Украинка был приобретен за несколько лет до того, как он стал министром обороны.

      Об этом он сказал в программе "Острый вопрос".

      "Если принесете 10 миллионов, попробуем продать", – прокомментировал Анатолий Гриценко вопрос о стоимости дома.

      Кандидат подчеркнул, что дом расположен не в Конча-Заспе, а приобретен он был еще в 2003 году его женой Юлией Мостовой.

      "Дом жена приобрела в 2003 году. За два года до того, как я стал министром. Он был недостроен, его построили. Новоселье было в 2004 году, а только в 2005 меня назначили министром. Я сразу его задекларировал. Когда сейчас "порохоботи" рассказывают, что я был министром и украл, построил, а потом переписал на жену, то это сплошная ложь", – подчеркнул Гриценко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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