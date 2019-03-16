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      Гриценко розповів правду про свій будинок за містом

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      Гриценко розповів правду про свій будинок за містом
      Гриценко розповів правду про свій будинок за містом

      Кандидат у президенти Анатолій Гриценко розповів, що його будинок біля містечка Українка був придбаний за декілька років до того, як він став міністром оборони.

      Про це він сказав у програмі "Гостре питання".

      "Якщо принесете 10 мільйонів, спробуємо продати", – прокоментував Анатолій Гриценко питання про вартість будинку.

      Кандидат підкреслив, що будинок розташований не в Конча-Заспі, а придбаний він був ще у 2003 році його дружиною Юлією Мостовою.

      "Будинок дружина придбала у 2003 році. За два роки до того, як я став міністром. Він був недобудований, його збудували. Новосілля було у 2004 році, а тільки в 2005 мене призначили міністром. Я одразу його задекларував. Коли зараз "порохоботи" розказують, що я був міністром та вкрав, збудував, а потім переписав на дружину, то це суцільна брехня", – підкреслив Гриценко.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко
      Джерело: 24 Канал
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