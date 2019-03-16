Гриценко розповів правду про свій будинок за містом
Кандидат у президенти Анатолій Гриценко розповів, що його будинок біля містечка Українка був придбаний за декілька років до того, як він став міністром оборони.
Про це він сказав у програмі "Гостре питання".
"Якщо принесете 10 мільйонів, спробуємо продати", – прокоментував Анатолій Гриценко питання про вартість будинку.
Кандидат підкреслив, що будинок розташований не в Конча-Заспі, а придбаний він був ще у 2003 році його дружиною Юлією Мостовою.
"Будинок дружина придбала у 2003 році. За два роки до того, як я став міністром. Він був недобудований, його збудували. Новосілля було у 2004 році, а тільки в 2005 мене призначили міністром. Я одразу його задекларував. Коли зараз "порохоботи" розказують, що я був міністром та вкрав, збудував, а потім переписав на дружину, то це суцільна брехня", – підкреслив Гриценко.
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