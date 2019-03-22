Гриценко рассказал, с кем хочет выйти во второй тур

Самым интересным для себя оппонентом во втором туре выборов Анатолий Гриценко назвал шоумена Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

"С мировоззренческой точки зрения, с точки зрения интересов страны, самой интересной во втором туре была бы пара Гриценко-Зеленский. С Порошенко неинтересно – его победит любой. Тимошенко я тоже побеждаю. А с Зеленским – это был бы вызов", – сказал Гриценко.

Он отметил при этом, что готов к этому вызову и сможет его преодолеть.

Я чувствую силу преодолеть этот вызов и убедить страну, что на этом критически важном этапе нужен профессионализм, мораль, опыт и готовность поддержать молодое, драйвовое, креативное поколение, чтобы оно получило необходимый опыт во время моего первого и единственного президентского срока, и дальше двигало страну вперед,

– рассказал Анатолий Гриценко.