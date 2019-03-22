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      Гриценко рассказал, с кем хочет выйти во второй тур

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      Гриценко рассказал, с кем хочет выйти во второй тур
      Гриценко рассказал, с кем хочет выйти во второй тур / Фото из открытых источников

      Самым интересным для себя оппонентом во втором туре выборов Анатолий Гриценко назвал шоумена Владимира Зеленского.

      Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

      "С мировоззренческой точки зрения, с точки зрения интересов страны, самой интересной во втором туре была бы пара Гриценко-Зеленский. С Порошенко неинтересно – его победит любой. Тимошенко я тоже побеждаю. А с Зеленским – это был бы вызов", – сказал Гриценко.

      Он отметил при этом, что готов к этому вызову и сможет его преодолеть.

      Я чувствую силу преодолеть этот вызов и убедить страну, что на этом критически важном этапе нужен профессионализм, мораль, опыт и готовность поддержать молодое, драйвовое, креативное поколение, чтобы оно получило необходимый опыт во время моего первого и единственного президентского срока, и дальше двигало страну вперед,
      – рассказал Анатолий Гриценко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Анатолий Гриценко Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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