Гриценко розповів, з ким хоче вийти у другий тур

Найцікавішим для себе опонентом у другому турі виборів Анатолій Гриценко назвав шоумена Володимира Зеленського.

Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.

"Зі світоглядної точки зору, з точки зору інтересів країни, найцікавіше у другому турі була б пара Гриценко-Зеленський. З Порошенком нецікаво – його переможе будь-хто. Тимошенко я теж перемагаю. А з Зеленським – це був би виклик", – сказав Гриценко.

Він наголосив при цьому, що готовий до цього виклику і зможе його подолати.

Я відчуваю силу подолати цей виклик і переконати країну, що на цьому критично важливому етапі потрібен професіоналізм, мораль, досвід та готовність підтримати молоде, драйвове, креативне покоління, щоб воно отримало потрібний досвід під час мого першого і єдиного президентського терміну, і далі рухало країну вперед,

– розповів Анатолій Гриценко.