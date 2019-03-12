Гриценко требует отставки главы СБУ

Анатолий Гриценко заявил, что решение Службы безопасности Украины об объявлении 13-14 марта в Мариуполе наивысшего уровня террористической угрозы является незаконным.

В связи с этим кандидат в президенты требует отставки Василия Грицака. Об этом Гриценко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я им не верю – требую отставки главы СБУ!", – подчеркнул политик.

Он рассказал, что вынужден был отменить спланированную и уже анонсированную на 13 марта встречу с мариупольцами из-за того, что СБУ объявила в этот и следующий дни наивысший "красный" уровень террористической угрозы и ввела в действие соответствующие ограничения.

"Закон, на который СБУ ссылается в своем сообщении, дает абсолютно четкое определение: "красный", самый высокий, реальный, уровень террористической угрозы вводится "в случае совершения террористического акта". Не в ожидании – в случае совершения, так и только так требует Закон!", – отмечает Гриценко.

Кандидат в президенты добавляет при этом, что ни одного сообщения о совершении теракта в Мариуполе не было, а в случае действительной угрозы СБУ должна вводить "красный" уровень немедленно, а не откладывать на несколько дней.

"СБУ дает террористам целых двое суток, чтобы замести следы? При этой мародерской власти и постоянных провокациях СБУ еще с июля – я уже ничему не удивлюсь. Поэтому не верю. Поэтому и требую отставки главы СБУ!", – подчеркнул Гриценко.