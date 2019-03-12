Гриценко вимагає відставки голови СБУ

Анатолій Гриценко заявив, що рішення Служби безпеки України про оголошення 13-14 березня в Маріуполі найвищого рівня терористичної загрози є незаконним.

У зв’язку з цим кандидат у Президенти вимагає відставки Василя Грицака. Про це Гриценко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Я їм не вірю – вимагаю відставки голови СБУ!", – підкреслив політик.

Він розповів, що змушений був скасувати сплановану і вже анонсовану на 13 березня зустріч з маріупольцями через те, що СБУ оголосила на цей і наступний дні найвищий "червоний" рівень терористичної загрози та ввела в дію відповідні обмеження.

"Закон, на який СБУ посилається у своєму повідомленні, дає абсолютно чітке визначення: "червоний", найвищий, реальний, рівень терористичної загрози вводиться "у разі вчинення терористичного акту". Не в очікуванні – у разі вчинення, так і тільки так вимагає Закон!", – наголошує Гриценко.

Кандидат у Президенти додає при цьому, що жодного повідомлення про вчинення теракту в Маріуполі не було, а у випадку дійсної загрози СБУ повинна вводити "червоний" рівень негайно, а не відкладати на декілька днів.

"СБУ дає терористам цілих дві доби щоб замести сліди? При цій мародерській владі й постійних провокаціях СБУ ще з липня – я вже нічому не здивуюся. Тому не вірю. Тому й вимагаю відставки голови СБУ!", – підкреслив Гриценко.