16:56
12 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Гучне повернення Няш-мяши. Чому росіяни повстали проти Путіна
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті.UA: Ручні клоуни Пині. Як Труханов професійно вдає з себе дурня
      Вєсті.UA
      23:39, 11 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини політики
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

      Гриценко вимагає відставки голови СБУ

      337 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Анатолій Гриценко заявив, що рішення Служби безпеки України про оголошення 13-14 березня в Маріуполі найвищого рівня терористичної загрози є незаконним.

      У зв’язку з цим кандидат у Президенти вимагає відставки Василя Грицака. Про це Гриценко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

      "Я їм не вірю вимагаю відставки голови СБУ!", підкреслив політик.

      Він розповів, що змушений був скасувати сплановану і вже анонсовану на 13 березня зустріч з маріупольцями через те, що СБУ оголосила на цей і наступний дні найвищий "червоний" рівень терористичної загрози та ввела в дію відповідні обмеження.

      "Закон, на який СБУ посилається у своєму повідомленні, дає абсолютно чітке визначення: "червоний", найвищий, реальний, рівень терористичної загрози вводиться "у разі вчинення терористичного акту". Не в очікуванні у разі вчинення, так і тільки так вимагає Закон!", наголошує Гриценко.

      Кандидат у Президенти додає при цьому, що жодного повідомлення про вчинення теракту в Маріуполі не було, а у випадку дійсної загрози СБУ повинна вводити "червоний" рівень негайно, а не відкладати на декілька днів.

      "СБУ дає терористам цілих дві доби щоб замести сліди? При цій мародерській владі й постійних провокаціях СБУ ще з липня я вже нічому не здивуюся. Тому не вірю. Тому й вимагаю відставки голови СБУ!", підкреслив Гриценко.

      blog_ava
      Потужний вітер в Одесі здув візок із дитиною в море: відео
      сьогодні
      7151
      Теги: Новини політики Анатолій Гриценко СБУ
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      сьогодні , 15:00 Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      Олекса Коба 267
      Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
      сьогодні , 14:22 Як почати бігати і не кинути: поради для початківців
      Олександр Бевза 1502
      Латвия отгораживается от России стеной
      сьогодні , 12:00 Латвия отгораживается от России стеной
      Аркадий Бабченко 954
      Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      сьогодні , 10:01 Нерухомість Олександра Вілкула: що приховує кандидат у президенти
      Альона Захарова 2201
      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      сьогодні , 08:40 Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      Артем Овдієнко 1258
      Воєнний стан в Україні: що він означає
       29 листопада 2018 , 22:44
      Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
       15 лютого 2018 , 09:13
      Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
       16 березня 2018 , 19:29
      Скільки в ЄС витратили на "Північний потік-2": відома величезна сума
       10 грудня 2018 , 11:23
      Порошенко зустрінеться з головою Європейської ради Туском
       2 листопада 2018 , 23:47
      НАТО не проти діалогу з Росією, – Столтенберг
       6 листопада 2018 , 10:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук