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      Гриценко: Украина не позволит забыть о мародерстве на крови солдата

      97 Читати новину українською
      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      Команда Анатолия Гриценко не допустит коррупции в оборонной сфере и всячески будет противодействовать этому.

      Об этом кандидат в президенты заявил во время "Марша единства ради порядка" в Ивано-Франковске, где собрались тысячи людей.

      "Мы не допустим кровавого мародерства на солдате и на поставках, которое есть сейчас. Не будет этого. Забыть мародерство Украина и украинцы не позволят никому", – отметил Гриценко.

      Он подчеркнул, что действующий президент не мог не знать о схемах в "Укроборонпроме", через которые определенный круг лиц получал миллионы, потому что в них были задействованы бизнес-партнеры Петра Порошенко. По мнению Гриценко, действующий гарант после этого громкого скандала должен уйти с должности.


      "Марш единства ради порядка" в Ивано-Франковске

      "Если бы это была страна устойчивой демократии, президент написал заявление и ушел, а всех фигурантов арестовали бы в первый день. Было бы проведено быстрое расследование и прозрачный суд. После этого суда фигуранты пошли бы в тюрьму пожизненно, а награбленное конфисковали. Так должно быть и будет со всеми мародерами", – отметил Гриценко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Анатолий Гриценко
      Источник: 24 Канал
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