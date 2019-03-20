Гриценко: Україна не дозволить забути про мародерство на крові солдата

Команда Анатолія Гриценка не допустить корупції в оборонній сфері та всіляко протидіятиме цьому.

Про це кандидат у президенти заявив під час "Маршу єдності заради порядку" в Івано-Франківську, де зібрались тисячі людей.

"Ми не допустимо кривавого мародерства на солдаті та на поставках, яке є зараз. Не буде цього. Забути мародерство Україна та українці не дозволять нікому", – наголосив Гриценко.

Він підкреслив, що чинний президент не міг не знати про схеми в "Укроборонпромі", через які певне коло осіб отримувало мільйони, бо в них було задіяно бізнес-партнерів Петра Порошенка. На думку Гриценка, чинний гарант після цього гучного скандалу мав би піти з посади.



"Марш єдності заради порядку" в Івано-Франківську

"Якби це була країна сталої демократії, президент написав заяву та пішов, а всіх фігурантів заарештовали б у перший день. Було б проведено швидке розслідування та прозорий суд. Після цього суду фігуранти пішли б до тюрми довічно, а награбоване конфіскували. Так має бути та буде зі всіма мародерами", – наголосив Гриценко.